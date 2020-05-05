Gazze’de sağlık sektörü tehlikede

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sağlık sektörünü tehdit eden temel tıbbi kaynak sıkıntısı yaşandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, ilâçların yüzde 44’ü, tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 29’u ve laboratuvar ve kan bankalarında kullanılan malzemelerin yüzde 56’sının tükenmesi dolayısıyla ciddî bir kaynak sıkıntı yaşandığını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili uluslar arası kurumlara Gazze’deki sağlık sektörünün âcilen kurtarılması, ilâç, tıbbî sarf malzemeleri, solunum cihazları ve yoğun bakım yatakları gibi âcil ihtiyaçların karşılanması çağrısında bulunan Kudra, uluslar arası kurumların, yaklaşık 14 yıldır devam eden Gazze ablukasının kaldırılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. AA

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