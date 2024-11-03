Gazze’de sağlık sistemi işlemiyor

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki el-Avde Hastanesinin Müdürü Muhammed Saliha, son derece kısıtlı imkanlarla bir genel cerrahla hizmet verdiklerini belirterek, jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın biteceği ve hastanedeki hayati hizmetlerin duracağı uyarısında bulundu.

Hastane Müdürü Saliha, “Acil cerrahi müdahale gerektiren yaralanmaların arttığı bir dönemde El-Avde Hastanesi, Gazze’nin kuzeyinde bir genel cerrahi doktorunun bulunduğu tek hastanedir” dedi. Saliha, hastaneye getirilen yaralıların yüzde 70’ten fazlasının cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti. Gazze’nin kuzeyindeki diğer sağlık kuruluşları gibi el-Avde Hastanesi’nin de benzeri görülmemiş kötü bir durumda olduğunu anlatan Saliha, bundan duyduğu endişeyi dile getirdi. Saliha, sağlık personeli ve tıbbi malzeme eksikliği ile İsrail ordusunun hastaneleri hedef alması sebebiyle Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki durumun felaket olduğunu belirtti. Saliha, hastanede ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığına dikkati çekerek, yaralı sayısının fazla olması sebebiyle sağlık personeli üzerindeki baskının giderek arttığını ifade etti. AA

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