Gazze’de salgın hastalıklar dizginlenemiyor

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez Gazze’de insani durumun ‘dayanılmaz bir hal aldığına’ dikkat çekerek: “Açlık ve salgın hastalıklar dizginlenemiyor” dedi.

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589’u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı. İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de çocuk felci de yayılmaya devam ediyor.

ÇOCUK FELCİ AŞISI İÇİN İNSANİ ARA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları Gazze Şeridi’nde 640 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı olması için çatışmalara insani araya ihtiyaç olduğunu açıkladı. UNRWA tarafından yapılan açıklamada, UNICEF, DSÖ ve ortaklarının Gazze Şeridi’ndeki 640 binden fazla çocuğa çocuk felci aşısı yapılması konusunda hazır olduklarını duyurdu. Fakat çocuk felci aşılarının yapılabilmesi için insani gerekçelerden dolayı bölgede çatışmalara insani ara verilmesi gerektiği kaydedildi. İnsani aranın ertelenmesi durumunda çocuklar arasındaki çocuk felcinin yayılma riskinin artacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

SU, GIDA VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM SAVAŞ SİLAHI DEĞİLDİR

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez de İsrail’in Gazze’ye yönelik 10 aydır süren saldırıları neticesinde bölgede salgın hastalıklar ve çocuk felcinin baş gösterdiğini ifade ederek derhal ateşkes sağlanması için müzakerelerin yapılması çağrısında bulundu. Gennez, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı video paylaşımda, İsrail’in Gazze’ye yönelik 10 aydır süren saldırıları nedeniyle bölgedeki insani durumun ‘dayanılmaz bir hal aldığına’ dikkat çekerek “Açlık ve salgın hastalıklar dizginlenemiyor” ifadesini kullandı. Salgın hastalıkların yayıldığı ve çocuk felcinin yeniden ortaya çıktığını belirten Gennez, “Bu arada İsrail ordusu tahliye emirleri vermeye devam ediyor. Bu da krizin patlak vermesinden bu yana ilk kez Filistinlilerin son çaresi olan Birleşmiş Milletler’in artık sahada olmadığı anlamına geliyor” dedi. Gennez, su, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimin ‘savaş silahı olmadığını ve hiçbir koşulda bu maksatla kullanılmaması gerektiğini’ vurgulayarak Gazze’de derhal ateşkes sağlanması için müzakerelerin yapılması çağrısı yaptı.

Haber Merkezi