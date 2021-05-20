Gazze'de şehit sayısı 230'a yükseldi

20 Mayıs 2021, Perşembe 13:47
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında şehit olanların sayısının 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 1710 olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarında vefat edenler arasında 17 de yaşlı olduğu aktarıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227 kişinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 1620'ye ulaştığını bildirmişti.
BM: 10 Mayıs'tan bu yana 75 bin Filistinli yerinden edildi
300 Yahudiden dünyaya Filistin çağrısı
'227 Filistinlinin ölmesi trajedi değil mi?'
İsrail küstahlıkta sınır tanımıyor
AA
Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.