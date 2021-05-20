Gazze'de şehit sayısı 230'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında şehit olanların sayısının 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 1710 olduğu ifade edildi.

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