"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Gazze'de şehit sayısı 32'ye yükseldi: "İsrail kasıtlı olarak sivilleri vuruyor"

07 Ağustos 2022, Pazar 12:13
İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şehit olanların sayısı 32'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 32 kişinin öldüğü belirtildi.

Yaralı sayısının 253'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

"İsrail kasıtlı olarak sivilleri vuruyor"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra basına yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğuna, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğine dikkati çekerek, İsrail'in kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını vurguladı.

Kudra, İsrail'in bölgeye yönelik uzun yıllardır süren ablukası nedeniyle de sağlık sisteminin büyük zarar gördüğünü, son saldırılarla birlikte durumun daha da kötüleştiğini aktardı.

İsrail ordusunun, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar bugün de devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk ve 2 kadının bulunduğu 24 kişinin öldüğü; 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 452
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    7.8.2022 17:26:53

    "Aziz Nur kumandanı ve Kur'anın hâdimi kardeşim Re'fet Bey! Yahudi milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeğe müstehak olmuşlar. Fakat bu Filistin mes'elesinde, hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki Enbiya-i Benî-İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti." Said Nursî , Şualar - 507 İnşaallah "O" zaman gelmiştir!

  • S.topuz

    7.8.2022 13:28:30

    Allah c.c "KAHHAR" ism-i Celali ve diğer Celâlî isimleri  hürmetine, bu ZALİMLERİ kahr-u perişan eylesin de, bu masum ve MAZLUMLAR artık kurtulsun bu ZULÜM ve İŞGALDEN İNŞAALLAH. İsrailin altmış SENEDİR tüm DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE, FİLİSTİN HALKINA YAPTIKLARI NEDİR acaba? Neden "TIK" YOKKK? Bilen varsa bir adım öne çıksın!? UKRAYNA için hemen devreye giren hakim ve Muktedir GÜÇLER, nedense bu zulmü görmezden geliyor. Ne KORKAKMIŞSINIZ bre.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İsrail vahşetine seyirci kalmayın

Kış zor geçecek

Yıllık kira istemeye başladılar

Kreş fiyatları da uçtu

Kriz eczacıları da vurdu

İstiklal Kütüphanesi kapılarını açtı

Boş börek soruyorlar

Kitapları verilmiyor

Kiralar uçtu, öğrenciler zorda

6’lı masanın hedefi barış ve kucaklaşma

Oyuncu Semih Sergen vefat etti

Galatasaray, sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladı

Filistin Başbakanı: Filistin halkı sürekli İsrail saldırısına maruz kalıyor

Gazze'de sağlık hizmetleri durabilir

İsrail’in Gazze saldırıları kınandı

İsrail ordusundan "Gazze'ye saldırıya devam edeceğiz" mesajı

40 yıldır sigara ile mücadele ediyor

Hiroşima’nın 77. yılı

Yılın ilk 7 ayında 96 milyondan fazla yolcu hava yoluyla seyahat etti

Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında sona yaklaşıldı

En Çok Okunanlar

Süleyman KÖSMENE

Aşure gününde neler yapalım?
Ali FERŞADOĞLU

Abdullah Gül, söylemlerini fiilen yaşamalı!
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Yeni Asya'dan Size

Basın kartlarımız verilmeye başlandı
Mehmet KARA

Cebimizden KKM’ye 555 lira gitmiş!
M. Said ZEKİ

‘Körler Ülkesi’nin vatandaşları
Mehmet Üzüm

Gönüller Sultanı Bediüzzaman
Hüseyin GÜLTEKİN

Oltaya takılan balık misali
M. Latif SALİHOĞLU

Fildişi Sahili ne kadar bağımsız?
Genel

Hukukçulara Köprü gönderildi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.