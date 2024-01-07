“Gazze’de silahlar ve bombalar sussun”

Fransa İslam Konseyi (CFCM), İsrail’in saldırılarının devam ettiği Gazze’de silahların ve bombaların susması çağrısında bulundu. Fransa İslam Konseyi, “Gazze’de Etnik Temizlik Artık Sadece Bir Risk Değil, Bir Gerçek” başlığıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, “savaş yanlılarının barış, diyalog ve adil bir çözüm arayışına yer bırakacak ateşkese hizmet etmediği” yorumuna yer verildi. İsrail’in saldırılarının devam ettiği Gazze’de silahların ve bombaların susması çağrısı yapılan açıklamada, “Fransa’da, İsrail hükümetinin koşulsuz destekçilerine, Filistinlilerin etnik temizlik veya soykırım riskiyle karşı karşıya olduğundan bahsedilince irrasyonel tepkiler verdiği” değerlendirmesi yapıldı. AA

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