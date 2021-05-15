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15 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

"Gazze'de sivillerin hedef alınmasının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir''

15 Mayıs 2021, Cumartesi 13:30
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivillerin hedef alınmaya devam etmesinin tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu söyledi.

Hamas lideri Heniyye, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun gece Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı "yeni bir katliam" olarak nitelendirdi.

Heniyye, "Gazze'nin farklı noktalarına kadar katliamların uzaması, düşmanın acziyetini, başarısızlığını ve direnişin büyüklüğü karşısında içinde bulunduğu çıkmazı ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in yenilgiye uğratılacağını vurgulayan Heniyye, şunları kaydetti:

"Gazze'de sivillerin hedef alınmasının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir. Direniş güçleri, halkını savunmaya devam edecek, düşman ordusunu hezimete uğratacak ve katliamlarını sürdürmesine engel olacaktır."

İsrail'in gece saatlerinde Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli şehit olmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod ve Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurmuştu.

139 şehit, bine yakın yaralı

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırılarını 10 Mayıs'tan bu yana sürdürüyor.

İsrail'in saldırılarda bugüne kadar 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

AA

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