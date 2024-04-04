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4 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Gazze'de son 10 günde 704 Filistinli daha katledildi

04 Nisan 2024, Perşembe 17:38
İsrail ordusu, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 10 günde 704 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 181 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

 

İsrail güçlerinin son 24 saatte 62 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, Gazze'de ölenlerin sayısının 33 bin 37'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 91 Filistinliyi daha yaraladığı ve toplam yaralı sayısının da 75 bin 668'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

AA

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