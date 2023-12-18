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18 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Gazze’de soykırıma hayır

18 Aralık 2023, Pazartesi 00:47
Avusturya’nın başkenti Viyana’da binlerce gösterici, İsrail’in Gazze’ye yönelik havadan ve karadan aralıksız süren saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Başkentin önemli noktalarından Devlet Opera binası önünde toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra “Soykırıma hayır”, “Kalıcı ateşkes” ve “Özgür Gazze” yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride, 19 bine yakın Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarda hayatını kaybeden 8 bin çocuğa dikkati çekmek için kefen ve tabut taşındı. Avusturya’da yaşayan İrlandalı Austen Begert, Gazze halkı ile dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla gösteriye katıldığını belirterek, “İsrail tarafından Gazze’de kitlesel katliamlar yapılıyor.” ifadesini kullandı. Filistin halkına destek olmak amacıyla gösteriye katılan İrlandalı müzik grubunun üyesi Emily de “Bizler müzisyeniz ve Filistin’i destekliyoruz. Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu İrlanda müziğiyle vurguluyoruz” diye konuştu.

AA

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