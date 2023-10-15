Gazze’de su tükeniyor

İsrail’in dış dünya ile bağlantısını kestiği Gazze’de su ve ekmek sıkıntısının tehlikeli boyuta ulaştığı, su sıkıntısının ölüm kalım meselesi haline geldiği kaydediliyor.

İsrail’in dış dünya ile bağlantısını tamamen kestiği Gazze Şeridi’ndeki su ve ekmek sıkıntısı tehlikeli boyuta ulaştı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’ndan (UNRWA) yapılan açıklamada Gazze Şeridi’ne uygulanan izolasyon nedeniyle çekilen su sıkıntısının bir “ölüm kalım meselesi haline geldiği” ifade edildi. UNRWA Genel Direktörü Philippe Lazzarini yaptığı yazılı açıklamada bölgedeki yaklaşık 2 milyon Filistinli sivilin su ihtiyacının karşılanması için derhal Gazze’ye yakıt ikmalinin de serbest bırakılmasını talep etti. İnsani yardımın bölgeye ulaştırılmasının en az bir hafta aldığını belirten Genel Komiser, uygulanan ablukanın derhal kaldırılması yönündeki talebini de tekrarladı.

KİRLİ SU KULLANMAYA MECBUR KALINIYOR

DW Türkçe’nin aktardığına göre UNRWA’nın açıklamasında, bölgedeki su şebekesi işlemediğinden temiz suyun tükenmek üzere olduğu, bu yüzden insanların kirli su kullanmak zorunda kaldığı, bunun da kirli suyla bağlantılı hastalıkların yayılma riskini artırdığı belirtildi. UNRWA’nın İsrail’in bombardımanı nedeniyle güneydeki Birleşmiş Milletler merkezine taşıdığı hizmet merkezinde de suyun tükenmekte olduğu ifade edildi. Lazzarini, saldırılar üzerine kendilerine sığınan, “çoğu çocuk, yaşlı ve kadın Filistinli’nin su sıkıntısı nedeniyle aşırı sıvı kaybından (dehidrasyondan) öleceğini” söyleyerek İsrail’den blokajın kaldırılmasını talep etti.



GAZZE'DE YAŞANANLAR SAVAŞ SUÇU



Filistin’in Londra Büyükelçisi Husam Zomlot, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını savaş suçu olarak niteleyerek, “1,1 milyon Filistinli çocuğu enerjisiz, gıdasız, susuz, ilaçsız ve gidecek yersiz bırakmak insanlığa karşı suçtur.” dedi. İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek için İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin önünden Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağı’na yürüyüş yaptı.

Filistin’in Londra Büyükelçisi Zomlot ve eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’nin yanı sıra önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasetçiler, sokak girişinde kurulan platformdan katılımcılara seslendi. Zomlot: “Yerlerinden edilenler, katliamdan kaçanlar bile katliama uğruyor. Daha dün, canlı yayında 70 kişi katledildi ve bu katliam bir savaş suçudur.” ifadesini kullandı.

