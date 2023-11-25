Gazze’de umutlar kaybolmasın

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi’ndeki savaş ne kadar uzun sürerse siyasi çözüme ulaşma olasılığından o kadar uzaklaşılacağını söyledi.

Lazzarini, “Hepimiz uzun zamandır beklenen ateşkesin başlamasını sabırsızlıkla beklerken uzun vadeli insani ateşkes çağrımı yineliyorum. İnsanlar tükenmiş durumda ve insanlıktan umudunu kaybetmeye başlıyor. Bir molaya ihtiyaçları var. Geceyi atlatıp atlatamayacakları endişesi olmadan uyumayı hak ediyorlar. Bu herkesin sahip olması gereken minimum haktır. (Gazze Şeridi’ndeki) Bu savaş ne kadar uzarsa, öfke ve hayal kırıklığı da o kadar derinleşecek ve siyasi çözüm ihtimalinden o kadar uzaklaşacağız” ifadelerini kullandı.

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İngitere: Batı Şeria’da olanlar kabul edilemez

İngİltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail’i, Filistin halkının “uzun vadeli güvenlik, emniyet ve istikrarı sağlanmadığı sürece” güvende olmayacağı konusunda uyardı.

David Cameron, “Filistin halkının uzun vadeli güvenlik, emniyet ve istikrarı olmadıkça, İsrail için de uzun vadeli güvenlik, emniyet ve istikrar olmayacaktır… Geleceği düşünmeye başlamalısınız... Filistinlilerin barış ve istikrar içinde yaşadığı bir tablo çizmelisiniz” dedi. Bakan Cameron, İsrail’e, işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşimciler tarafından uygulanan ve “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirdiği şiddeti durdurması çağrısı yaparak, şunları söyledi: “İnsanlar (Yahudi yerleşimciler) gerçekten Filistinli sivilleri hedef alıyor ve zaman zaman öldürüyor. Bu tamamen kabul edilemez ve bundan sorumlu olan kişilerin sadece gözaltına alınmaları yeterli değil, tutuklanmaları, yargılanmaları ve hapsedilmeleri gerekiyor. Bunlar suçtur.”

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Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz

Belçİka Başbakanı Alexander De Croo Refah Sınır Kapısı’nda yaptığı açıklamada İsrail’in “askeri operasyonunun” uluslararası insancıl hukuka uygun olması gerektiğini belirterek, “Sivillerin öldürülmesinin artık durması gerekiyor, çok fazla insan öldü. Gazze’nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz” diye konuştu.

”Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetini ve masum insanların öldürülmesini durdurmalıyız” diyen de Croo, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. De Croo önceki gün İsrail’i ziyaretinden sonra yaptığı açıklamalarda da 10 bin kişinin daha ölmesini istemediklerini ifade ederek, “İsrail’in sivil kayıpları önlemek için daha fazlasını yapması lazım” ifadesini kullanmıştı.

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Ateşkes uzun sürmeli

Almanya Dışişleri Bakanı ve Yeşiller Partili siyasetçi Annalena Baerbock da X platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze’de serbest bırakılan rehineler arasında dört Almanya vatandaşının da bulunmasının kendisini son derece rahatlattığını belirtti. Baerbock, “Şimdi herkesin yapılan anlaşmalara uyması ve önümüzdeki günlerde daha fazla rehinenin serbest bırakılması büyük önem taşıyor. Ayrıca tıbbi tedavi görebilmeleri için Kızılhaç’ın rehinelere erişimine izin verilmesi de hayati önem taşıyor” diye konuştu. Gazze’deki insanların içinde bulunduğu kötü durumu gördüklerini belirten Baerbock, “Gazze’ye ilaç ve gıda ulaştırılabilmesi için verilen ara artık mümkün olduğunca uzun sürmelidir. Yardım malzemelerimiz Refah Sınır Kapısı’nın önünde bekliyor” dedi.