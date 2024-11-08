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8 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

Gazze’de yaralılar kurtarılamıyor

08 Kasım 2024, Cuma 02:18
“MAALESEF CERRAHÎ UZMAN EKSİKLİĞİ SEBEBİYLE ÇOK SAYIDA YARALIYI KAYBETTİK.

Deyr el-Belah kentindeki Kemal el-Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail ordusunun 25 Ekim’de Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastaneye düzenlediği baskın sırasında sağlık personelinin çoğunu gözaltına aldığını hatırlattı. Hastanenin hala abluka altında olduğunu ve sadece iki doktor ve birkaç hemşirenin kaldığını aktaran Ebu Safiyye, “Maalesef cerrahi uzman eksikliği nedeniyle çok sayıda yaralıyı kaybettik. Çoğu vaka cerrahi müdahale gerektiriyor ve sağlık ekipleri gözaltına alındıktan sonra İsrail ordusu cerrahi ekiplerin girişine izin vermedi.” dedi. İsrail’in hedef alması nedeniyle Gazze Şeridi’nin kuzeyinde tek bir ambulansın bile olmadığını dile getiren Ebu Safiyye, bu durumun da hastaneye ulaştırılamadığı için çok sayıda yaralının sokaklarda ölmesine neden olduğunu vurguladı.

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14 bin hasta tıbbî tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze’de 12 bin ila 14 bin kritik hastanın tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyduğunu tahmin ettiklerini bildirdi. Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu. Gazze’deki 100’den fazla hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştirilmesinin planlandığını kay-deden Peeperkorn, bu hastaların Gazze’deki Sağlık Bakanlığının listesinde yer alan ve “öncelikli tahliye edilmesi gereken kişiler” olduğunu belirtti. Peeperkorn, “Gazze’deki hastalar için daha    iyi organize edilmiş ve sürekli gerçekleştirilecek bir tıbbi tahliye sürecine ihtiyacımız var. Gazze’de 12 bin ila 14 bin kritik hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

AA

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