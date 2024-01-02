Gazze’deki 10 bin kanser hastası ilaçsız kaldı

Gazze’deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle hastanenin “zorla” hizmet dışı bırakılmasının ardından, bölgede 10 bin kanser hastasının zor şartlar altında kaldığını belirtti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Sukeyk düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi’nde kanseri tedavi edecek herhangi bir ilaç bulunmadığını söyledi. Tüm ülkelerden “Gazze Şeridi’ndeki kanser hastaları için tek sığınak olarak kabul edilen” hastanenin yeniden faaliyete geçmesini sağlamalarını isteyen Sukeyk, şunları kaydetti: “Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi zorla hizmet dışı bırakıldıktan sonra 10 bin kanser hastası ağır ve insanlık dışı koşullarda bulunuyor.” AA

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