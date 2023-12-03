Gazze’deki 6500 kişiden haber yok

Gazze’deki hükümet, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaklaşık 6 bin 500 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

Gazze'de şahit olduklarımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz, derhal ateşkes! Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Aksa Şehitleri Hastanesi önünde düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarında kaybolan kişilere ilişkin bilgi verdi. İsrail’in hedef gözetmeden saldırılarına devam ettiğini vurgulayan Sevabite, İsrail’in bugünkü saldırılarında onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını hatırlattı. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılarda “yaklaşık 6 bin 500 kişinin ya enkaz altında kaldığını ya da akıbetlerinin hala bilinmediğini” ifade eden Sevabite, Gazze’ye yönelik saldırılardan İsrail’i ve ABD yönetimini sorumlu tuttu. AA

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