Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'deki ağır insani durumu düşündüğünü ve kilise ile hastanenin vurulmasının kendisine acı verdiğini söyledi.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmaya dair konuştu.

Papa, İsrail ve Filistin'de yaşananları düşündüğünü belirterek "Çok endişeli ve çok üzgünüm. Acı çeken herkese; rehinelere, yaralılara, hayatını kaybedenlerin yanındayım, onlar için dua ediyorum." dedi.

Gazze'de yaşananlarla ilgili Papa Franciscus, "Gazze'deki ağır insani durumu düşünüyorum. Son günlerde Anglikan hastanesi ile Rum Ortodoks cemaatinin kilisesinin vurulmuş olması bana acı veriyor. İnsani yardımların devam etmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına dair çağrımı bunlar gerçekleşene kadar yineliyorum. Rehineleri serbest bırakın. Dünyadaki her savaş, bir yenilgidir. Kardeşliğin yok edilmesidir. Kardeşlerim, durun." diye konuştu.

Papa, 27 Ekim Cuma günü de Aziz Petrus Meydanı'nda dünya barışı için bir saatliğine dua edeceklerini de sözlerine ekledi.