Gazze’deki ateşkes kırılgan

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wencesland, İsrail ile Filistinli gruplar arasında geçen ay varılan ateşkes anlaşmasının “çok kırılgan kaldığı” ve Gazze’de yeni tırmanış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Wencesland New York’ta, BM Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı konuşmada, “İsrail ile Hamas arasındaki düşmanlıkların sona ermesi halen çok kırılgan bir zemine dayanıyor ve tarafların provokasyonlardan kaçınarak gerginliği azaltması gerekiyor.” dedi. Wencesland, “Gazze Şeridi’nde başka bir yıkıcı tırmanıştan kaçınmak için bütün tarafların üzerine düşeni yapması gereğini” vurguladı. BM Özel Temsilcisi, İsrail’i “uluslar arası hukuk kapsamındaki sorumluluklarına uygun olarak, Filistin halkının güvenliğini sağlamaya” çağırdı ve hangi tarafa ait olursa olsun, şiddet faillerinden hesap sorulmasının gerekli olduğunu söyledi. Tor Wencesland, İsrail’e “Filistinlilerin evlerini ve mülklerini yıkmayı durdurması ve yasal olarak evlerini inşa etmelerine izin vermesi”çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler - aa

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Honduras’ın yaptığı hukuka aykırı

Filistin İslâmî Direniş Hareketi Hamas, Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan Honduras’ı uluslar arası hukuka uymaya çağırdı. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Honduras’ın uluslar arası hukuka aykırı şekilde işgal altındaki Kudüs’te büyükelçilik açmasını kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi. Söz konusu adımın Filistin halkının haklarına “açık bir saldırı” olduğunu belirten Hamas, Honduras yönetimini uluslar arası hukuka riayet ederek kararından dönmeye dâvet etti. Hamas ayrıca “Filistin halkının hürriyet ve bağımsızlık haklarını desteklemek için âcil eylem” çağrısında bulundu. Gazze - aa