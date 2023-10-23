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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Gazze’deki çocuklar ağır travma yaşıyor

23 Ekim 2023, Pazartesi 18:33
İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze’de görev yapan Psikiyatrist Fadel Abu Heen, “Çocuklar kasılmalar, yatak ıslatma, korku, saldırgan davranışlar, sinirlilik ve ebeveynlerinin yanından ayrılmama gibi ciddi travma semptomları geliştirmeye başladı” uyarısında bulundu.

İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’deki çocuklar ölüm ve yaralanma riskinin yanı sıra ağır travmaya maruz kalıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısının ardından İsrail güçlerinin 16 gündür süren bombardımanında 1750 çocuğun öldüğünü açıkladı. Bu rakam günde ortalama 110 çocuk demek. Binlerce çocuk da yaralandı. Gazze’de görev yapan Psikiyatrist Fadel Abu Heen, savaşın çocuklar üzerindeki psikolojik etkisinin görüldüğünü söyledi. Çocuklar “kasılmalar, yatak ıslatma, korku, saldırgan davranışlar, sinirlilik ve ebeveynlerinin yanından ayrılmama gibi ciddi travma semptomları geliştirmeye başladı” dedi.

Gazze’nin yarısı çocuk

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre; Dr. Heen, “Bazıları doğrudan tepki verdi ve korkularını ifade etti. Acil müdahaleye ihtiyaçları olsa da, yaşadıkları korku ve travmayı içlerinde saklayan diğer çocuklara göre daha iyi durumda olabilirler” değerlendirmesinde bulundu. Gazze’nin 2,3 milyonluk nüfusunun neredeyse yarısı çocuklardan oluşuyor. Bu çocuklar 7 Ekim’den bu yana neredeyse sürekli bombardıman altında yaşıyorlar ve birçoğu evlerini terk ettikten sonra BM tarafından işletilen okullardaki geçici barınaklara dolduruldular ve yiyecek ya da temiz suya çok az erişimleri var. İsrail Pediatri Derneği Başkanı Zachi Grossman’a göre İsrailli çocuklar da 7 Ekim’den bu yana artan travma belirtileri gösteriyor. Grossman, İsrailli haber sitesi Ynet’e verdiği demeçte, “Çocuklar arasında anksiyete belirtileri tsunamisine tanık oluyoruz” dedi ve konunun “yeterince ele alınmadığını” söyledi. Grossman, “Çocuk hastanelerini ziyaret eden çocukların yaklaşık yüzde yüzde 90’ı anksiyeteden şikâyet ediyor. Birçoğu anksiyeteden muzdarip ve bu kesinlikle geçmişte görmediğimiz bir şey. Bu sorunun eskisinden çok daha uzun süreli olacağının farkına varılmaya başlandı” şeklinde konuştu. 

Saldırılarda 1873’ü çocuk 4 bin 651 kişi öldü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında son 24 saatte çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 266 Filistinli öldürüldü. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 266 Filistinliyi öldürdüğünü belirtti. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında Gazze’deki toplam can kaybının 1873’ü çocuk, 1023’ü kadın olmak üzere 4 bin 651’e yükseldiğini ifade eden Kudra, yaralı sayısının da 14 bin 245’e çıktığını söyledi. Kudra, hayatını kaybedenlerin yüzde 40’ını çocukların oluşturduğunu ifade etti.

 

 

Haber Merkezi

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