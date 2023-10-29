Gazze’deki durum çocuklar için korkunç

Yardım kuruluşu Save the Children, Gazze Şeridi’nde şiddetin tırmanmasından kaygı duyduğunu belirterek, ateşkes çağrısı yaptı.

Save the Children Filistin Direktörü Jason Lee, durumun “Ebeveynler ve çocuklar için korkunç” olduğunu belirtti. Lee bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde bir milyondan fazla çocuğun “sığınacak bir yer ve kaçış yolu olmaksızın” çatışmaların tam ortasında mahsur kaldığına dikkat çekti.

İsrail ordusunun kara harekâtını genişletmesinin yükünü çocukların çektiğini ifade eden Lee, “Gazze Şeridi’ndeki her kara operasyonu çocukları doğrudan tehlikeye atıyor ve tıbbi hizmetler ile su, gıda ve güvenli barınmaya erişimde yıkıcı etkileri oluyor” dedi.

Acil ateşkes çağrısında bulunan Lee, “Çatışan tüm tarafları çocukların hayatını korumak için derhal önlem almaya davet ediyor ve uluslararası toplumdan da görevi gereği bu çabaları desteklemesini talebinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bugün yaptığı açıklamada ateşkes çağrısını yineledi.

Haber Merkezi