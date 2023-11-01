Gazze'deki durum "kabus"

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Yunanistan üst düzey yetkilisi Achilleas Tzemos, Gazze'deki mevcut insani durumu "kabus" olarak nitelendirdi.

Tzemos, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Gazze'deki çok sıkı abluka nedeniyle sağlık tesislerinin çoğunda yakıt ve temel ilaçların tükendiğini belirten Tzemos, "Gazze'deki 35 hastaneden 12'si bombardımanın yol açtığı hasar yüzünden veya yakıtları bittiği için artık çalışmıyor." dedi.

Tzemos "Bazıları çok kritik durumda olan on binlerce yaralımız var. Dolayısıyla Gazze'deki insani durum şu anda tam bir kabus." diye konuştu.

MSF Yunanistan üst düzey yetkilisi Tzemos, "İsrail'in 16 yıllık ablukası nedeniyle zaten felç olmuş durumda" olan Gazze'nin sağlık sisteminin tamamen "parçalandığını" vurguladı.

Gazze'deki cerrahların, aralarında uzuvları kesilmesi gereken çocukların da bulunduğu hastaları, anestezi olmadan ameliyat etmek zorunda kaldığını hatırlatan Tzemos, "Cerrahlar muhtaç insanlara yardım etmek için hiçbir güvenlik garantisi olmadan özveriyle çalışıyorlar. Her an üzerlerine bomba düşebilir." ifadelerini kullandı.

Tzemos, "7 Ekim'den önce bile 16 yıldır süren İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin 300 ila 500 kamyon dolusu insani yardıma ihtiyacı vardı. Şimdi ihtiyaç daha da büyük. Dolayısıyla Gazze'ye girişine izin verilen 35 kamyonluk son insani yardım okyanusta sadece bir damla." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de "yaklaşmakta olan durum" konusunda son derecede endişeli olduğunu söyleyen Tzemos, Gazze'de tıbbi malzeme, gıda, yakıt ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra tıp uzmanları ve insani yardım çalışanlarına erişim sağlayacak bir "insani yardım koridoru" oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Gazze'de kaçma şansı olmayan ve küçük bir alana hapsolmuş çok sayıda kişi olduğunu vurgulayan Tzemos, durumun "eşi benzeri görülmemiş" olduğuna dikkati çekti.