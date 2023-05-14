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14 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Gazze'deki Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes kararı

14 Mayıs 2023, Pazar 16:43
Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'tan bu yana hava saldırıları düzenleyen İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyuruldu.

Filistinli gruplara yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır'ın birkaç gündür Tel Aviv ile Filistinli gruplar arasında yürüttüğü ateşkes çabaları sonuç verdi.

Mısır'ın bölgede ateşkes için yeni bir öneri sunduğu ve bunun, Filistinli gruplar ile İsrail tarafından kabul edildiği aktarıldı.

Ateşkesin, yerel saatle 22.00'de yürürlüğe girdiği bildirildi.

AA'nın elde ettiği ateşkes metnine göre ateşkes, sivillerin hedef alınmasına, sivil yerleşim yerlerinin yıkılmasına son verilmesini içeriyor. Metinde ayrıca Mısır'ın taraflara ateşkese bağlı kalınması vurgusu yer alıyor.

Öte yandan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'de yüzlerce kişi kutlama için sokaklara çıktı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyanların sevinç gösterilerinin yanı sıra arabalar ve motosikletlerle konvoylar oluşturuldu.

Mısır hükümeti, İsrail ile Filistinli gruplar arasında geçici ateşkes için çalışmalar yürütmüş, tarafların heyetleriyle Kahire'de ayrı ayrı görüşmeler yapılmıştı.

İsrail, ateşkesin ardından Gazze'de bazı noktaları vurdu

İsrail uçaklarının, Filistinli gruplarla varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'de bazı noktaları vurduğu belirtildi.

Mısır'ın arabuluculuğunda, Tel Aviv yönetimi ile Filistinli gruplar arasında yerel saatle 22.00'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail uçakları Gazze'yi vurmaya devam etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan roketlere karşılık İslami Cihad'a ait hedefler ile roketatarların vurulduğu aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ve Yedioth Ahronot gazetesi ise Gazze'den İsrail'in güney sınırındaki kentlere çok sayıda roket atıldığı ve uyarı sirenlerinin çaldığı bilgisini geçti.

Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'tan bu yana hava saldırıları düzenleyen İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında akşam saatlerinde varılan ateşkes, yerel saatle 22.00'de yürürlüğe girmişti.

Ateşkes, sivillerin hedef alınmasına, sivil yerleşim yerlerinin yıkılmasına son verilmesini içeriyor.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlattı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli ölürken, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın yönetici kadrosundan 6 kişi de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık verdi.

Gazze'den 11 Mayıs'ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli öldü.

AA

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