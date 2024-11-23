Gazze’deki hastaneler hizmet veremeyecek durumda

Gazze Şeridi Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, İsrail’in yakıt girişini engellemesi nedeniyle hastanelerin 48 saat içinde çalışamaz hale gelebileceği veya hizmetlerini azaltmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Hams, şunları kaydetti: “Hastaneler, İsrail işgal güçlerinin yakıt girişini engellemesi nedeniyle 48 saat içinde ya tamamen çalışmayı durduracak ya da hizmetlerini kısıtlayacak. İşgal ordusu, genel olarak Filistin halkını yok etmeye, özelde ise sağlık sistemini tahrip etmeye devam ediyor. Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerde sağlık ekipleri yiyeceksiz, hastalar ise tedavisiz durumda. Ne ilk yardım ne de sivil savunma ekipleri çalışabiliyor; bu tamamen bir soykırım.” Özellikle yaşlılar arasında açlığa bağlı ölümlerin yaşandığını aktaran Hams, “Gazze Şeridi açlığın eşiğinde. Hastanelerde kötü beslenme, açlık ve susuzluğa bağlı hastalıklardan çok sayıda çocuk yatıyor.” dedi.

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