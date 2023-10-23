Gazze'deki İsrail saldırılarında yıkılan cami sayısı 31'e yükseldi

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 camiyi daha yıkmasıyla, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda yıkılan camilerin sayısı 31'e yükseldi.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. İsrail'in 5 camiyi daha tamamen yıktığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana tamamen yıkılan camilerin sayısı 31'e yükseldi." ifadelerine yer verildi. Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı dün, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktığını açıklamıştı. Bombardımanda Vakıflar Bakanlığı binası, ona bağlı Kur'an-ı Kerim Radyosu binası, Rum Ortodoks Kilisesi gibi bazı sivil noktaların hedef alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu saldırılarda Bakanlık çalışanlarından 10 kişinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bilgisi verilmişti. AA

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