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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Gazze'deki İsrail saldırılarında yıkılan cami sayısı 32 y'e yükseldi

23 Ekim 2023, Pazartesi 16:55
İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki En-Nur el-Muhammedi Camisi'ne düzenlediği saldırı sonrası savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yıkılan cami sayısı 32'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan En-Nur el-Muhammedi Camisi'ne saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu yaralananlar olduğu ifade edilen açıklamada, aynı mahallede bir eve düzenlenen saldırıda da ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yıkılan cami sayısının 31'e yükseldiğini duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci ölmüştü.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil ölmüştü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil ölmüştü.

AA

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