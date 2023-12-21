Gazze’deki istihdamın yüzde 66’sı yok oldu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İsrail’in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze’de 7 Ekim’den bu yana istihdamın en az yüzde 66’sının yok olduğunu bildirdi.

ILO ve Filistin Merkezi İstatistik Bürosu (PCBS) tarafından yayımlanan raporda, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan istihdam kaybına ilişkin tahminlere yer verildi. Raporda, “7 Ekim’de çatışmaların başlamasından bu yana Gazze’de istihdamın en az yüzde 66’sı, yani 192 bin iş kaybı yaşandı. 30 Kasım itibarıyla işgal altındaki Filistin topraklarında toplam 468 iş kaybı yaşandığı tahmin ediliyor.” ifadeleri kullanıldı. AA

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