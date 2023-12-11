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Gazze'deki kara harekatını 1.5 ayda bitirebilir

11 Aralık 2023, Pazartesi 22:14
İsrailli askeri bir uzmana göre, ordu, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunu 1.5 ay içerisinde tamamlayabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Amos Harel, İsrail gazetesi Haaretz'de Gazze'deki savaşın gidişatı ve savaş sonrasında daha önce açıklanan hedeflerin gerçekleşmemesi durumunda bunun İsrail kamuoyuna nasıl açıklanacağıyla ilgili bir makale kaleme aldı.

İsrailli askeri uzman Harel'e göre, İsrail ordusu, Gazze'deki kara harekatını (şu andan itibaren) 1.5 ay içinde bitirebileceği tahmininde bulunurken, ABD yönetimi ise "operasyonların" yaklaşık 3 hafta içinde bitirilmesini istiyor.

"Halihazırda, kara harekatının Refah ve mülteci kampları gibi İsrail ordusunun daha önce girmediği yerleri de kapayacak şekilde genişletilip genişletilmeyeceğiyle ilgili karar alınması gerektiğini" belirten Harel, makalesine şöyle devam etti:

"Geniş çaplı kara harekatının sona ermesinin ardından, operasyonun üçüncü aşaması olan askeri kuvvetlerin sayısının düşürülmesi ve Gazze sınırında tampon bölge kurulması aşamasının gelmesi bekleniyor.

Bu aşama, Hamas'ı kalan askeri gücünden yoksun bırakacak yoğun hava saldırılarını içerecek. Bu, karmaşık bir plan ve yeni yılın büyük bir bölümünde de devam edecek."

Orduyu bekleyen sorunlar

Ordunun 2 sorunla karşılaşacağını savunan Harel, bunları şöyle sıraladı:

"Birinci meydan okuma, ordunun yapıp ettiklerinin, İsrail kamuoyuna 'başarı' olarak nasıl pazarlanacağı konusunda yaşanacak. Hamas'ın elindeki 137 esirin serbest kalması için bir anlaşmaya varılmazsa, 'teröristler' topluca teslim olmazsa ve başta Yahya Sinvar olmak üzere Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden biri öldürülmezse halk bu çözümü ve savaşın şiddetinin düşürülmesini kabul edecek mi?

İsrail'in bazı hedefleri gerçekleştirmek için hala zamanı var. Şansımız yaver gider de Sinvar öldürülürse bu, esir takası anlaşmasının hızlandırılmasını mümkün kılabilir.

İkinci sorun ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, 'savaşın ertesi günü' olarak dillendirilen ve aslında savaştan arzulanan sonucun kastedildiği dördüncü aşamadan bahsetmeye hiçbir şekilde yanaşmaması.

Netanyahu'nun durumu savuşturması stratejik netliğin kaybolmasına neden oluyor, savaşın hedeflerine ulaşılmasını engelliyor ve ABD ile gerilimi tırmandırıyor. ABD, Arap ülkelerinin Gazze'de yeni bir statüko oluşturulmasına ikna edilmesi için Filistin yönetiminin Gazze'de varlık göstermesinin hayati önem taşıdığını düşünüyor."

İsrail, ABD'nin vetolarından çok gönderdiği silahlardan destek görüyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine de değinen Harel, devamında şunları yazdı:

"Biden'ın (ABD Başkanı) Netanyahu'ya verdiği en büyük destek veto yetkisini İsrail lehine kullanması değil savaşın başından bu yana İsrail'e sunduğu mühimmat ve teçhizattır. Eğer İsrail Hizbullah'la savaşa girecek olursa çok fazla miktarda gelişmiş silaha ihtiyaç duyacaktır."

AA

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