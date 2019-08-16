"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail askerleri 63 Filistinliyi yaraladı

16 Ağustos 2019, Cuma 22:15
İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 Filistinliyi yaraladığı belirtildi. 

Açıklamada ayrıca yaralılardan 17'sinin çocuk, 3'ünün kadın olduğu kaydedildi. 

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

AA

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmara depreminin 20. yılı... Tehlike kapıda, tedbir yok

    Çöp ithalatında ciddî artış

    Cammu Keşmir her açıdan zor durumda

    Grönland'den Trump'a: Satılık değiliz

    Süper Lig sürprizle başladı

    İdlib'de tansiyon düşmüyor: Rus uçaklarının son saldırısında 13 sivil daha öldü

    Akar'dan 'Birleşik Müşterek Harekat Merkezi' bilgilendirmesi

    'İsrail'deki derin ırkçılık barıştan uzaklaştırıyor'

    Hacılar Medine-i Münevvere’de

    Umre ücretleri de zamlandı

    Yanlış anladık

    İsrail, bölgeyi dinî savaşa sürüklüyor

    Bir günde 18 milyar dolar kaybettiler

    Meteoroloji Marmara Bölgesi'ni uyardı

    Hükümet, zam teklifini sundu, Memur-Sen 'Bu teklifi yok sayıyoruz' dedi

    İsrail'in son skandalına ilişkin yeni gelişme

    İmran Han: Hindistan'ın faşist taktikleri, Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastıramaz

    Danimarka'dan Trump'a cevap: Bu bir şaka olmalı

    Almanya'dan Türkiye'ye 216 milyon euro'luk ihracat

    Üniversiteler için e-kayıt dönemi başladı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Hukukta ‘kuru’ da olsa yakılmaz”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Büyük depreme hazır mıyız?
    Yasemin YAŞAR

    Doğru sorulara, yanlış cevaplar
    Genel

    Çöp ithalatında ciddî artış
    Genel

    Marmara depreminin 20. yılı... Tehlike kapıda, tedbir yok
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî saadet ve lezzet, marifetullahta
    Ahmet BATTAL

    Küreselleşmeden tepsileşmeye
    Orhan GÜLER

    “Yazı serileri” veya bir “köşe”de kitap yazmak...
    Mehmet ÇETİN

    İhlâsın sırrını kazanmaya mecbur ve mükellefiz!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.