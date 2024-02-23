Gazze'deki savaş sonrası planını hükümete sundu

Plana göre Gazze'nin yeniden inşası bölgenin silahsızlandırılmasından sonra başlayacak, UNRWA kapatılacak, İsrail güvenlik konusunda Gazze ve Batı Şeria'da hareket özgürlüğünü koruyacak.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre Netanyahu'nun dünkü kabine toplantısında sunduğu plan "Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, İsrail'in güvenlik için hareket özgürlüğünü koruması ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) kapatılmasını" içeriyor.

Plana göre İsrail, Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da güvenlik ve askeri konularda hareket özgürlüğünü elinde tutacak, Mısır-Gazze sınırında ABD'nin koordinasyonuyla tampon bölge oluşturarak "kaçakçılık girişimlerini" önleyecek.

Netanyahu'nun hükümete sunduğu yol haritasına göre Gazze'nin sivil idaresi ise "yönetim becerisine sahip profesyoneller" tarafından gerçekleştirilecek; bu kişiler "terörü destekleyen devlet ve oluşumlara bağlı olmayacak", maaşlarını bunlardan almayacak.

İsrail, Ramallah merkezli uluslararası meşruiyete sahip Filistin yönetimini, "terörü desteklemekle" suçlayarak yol haritasındaki bu maddeyle Gazze yönetiminden uzaklaştırmayı amaçladığına işaret etti.

Başbakan Netanyahu'nun kabineye sunduğu yol haritasına göre İsrail, UNRWA'nın kapatılması için de çalışacak.

BM ajansının yerine uluslararası yardım kuruluşlarının görev yapacağı vurgulanan planda, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının "Gazze'nin tamamıyla silahsızlandırılıp radikalleşmenin ortadan kaldırılmasının" ardından başlayacağı, rehabilitasyon planının da "İsrail'in onayladığı ülkeler tarafından" finanse edilerek yürütüleceği aktarıldı.

Netanyahu'nun hükümete sunduğu planda Filistinlilerle kalıcı bir anlaşmaya ilişkin ise "uluslararası dayatmaları" İsrail'in kabul etmediğine yer verilerek, Filistin devletinin "uluslararası toplum tarafından tek taraflı kabul edilmesinin teröre büyük bir ödül olacağı ve ileride bir barış anlaşmasını önleyeceği" savunuldu.

İsrailli siyasetçilerin ve askerlerin tekrarladığı "Hamas, İslami Cihad'ın askeri becerilerinin yok edilmesi, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e gelecek herhangi bir tehdidin engellenmesi" hedeflerinin ise değişmediği kaydedildi.

Filistin: Netanyahu'nun savaş sonrası planı Gazze'nin yeniden işgalinin resmi itirafıdır

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Netanyahu'nun hükümete sunduğu "Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, İsrail'in güvenlik için hareket özgürlüğünü koruması ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) kapatılmasını" içeren planına tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail medyasında "Savaş sonrası Netanyahu prensipleri" olarak tanımlanan planın kesin bir şekilde reddedildiği belirtilerek, bunun "Gazze'nin yeniden işgalinin resmi itirafı" olduğu kaydedildi.

İsrail'in bu şekilde işlediği soykırım savaşını devam ettirmeye ve Filistinlilerin tehcir edilmesi için daha fazla zaman kazanmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, bu adımın saldırıların son bulması ve esirlerin serbest bırakılması için harcanan çabaları başarısızlığa uğratmak için "skandal bir hamle" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "bu prensiplerin Netanyahu'nun meşru Filistin yönetimine olan düşmanlığını ortaya koyduğu ve İsrail Başbakanı'nın yönetimde daha fazla kalmak için siyasi çözümü reddederek savaş ve şiddet sarmalını tercih ettiği" aktarıldı.

ABD yönetimine ve Batı ülkelerine, Filistin devletini kısa sürede tanıma ve BM'de tam üyelik almasını destekleme çağrısı yapılan açıklamada ayrıca işgale son verecek uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için hazırlıklara başlanması istendi.

İsrail'de bazı askerler birliklerini ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Öte yandan, Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu dün ülkenin kuzeyinde yer alan bir askeri üssü ziyaret etti.

Netanyahu'nun, Alpinist adı verilen özel askeri birliği ziyareti öncesinde askerlere görüşme için hazır olmaları talimatı verildi ancak birçok asker Netanyahu ile görüşmek istemedi.

Bu durum üzerine birliğin komutanı tarafından seçilen iki ekip görüşmede yer alırken, İsrail Başbakanlık Ofisi, üs ziyaretine ilişkin yayınladığı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyinde birliğin askerleriyle buluştuğu görüntülere yer verdi.

İsrail'de bazı kesimler tarafından Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını engelleyememekle suçlanan Netanyahu'nun, aralık ayında yaralı askerleri ziyaret ettiği sırada bazı askerlerin kendisiyle görüşmek istemediğine dair haberler ülke basınında yer almıştı.