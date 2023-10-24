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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Gazze’deki savaşın çözümü Arap ülkelerinin birliğinde yatıyor

24 Ekim 2023, Salı 13:20
Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmanın yolunun Arap ülkelerinin birleşmesinden ve daha fazla koordinasyonundan geçtiğini söyledi.

Ülkedeki yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Ammar, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkent Tunus’taki Dışişleri Bakanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Ammar, “Tunus’un Filistin meselesine ilişkin tutumu, farklılıklara bakılmaksızın tüm Arap ülkelerinin tutumunu ve çıkarını destekleyecek pozisyondadır. Mısır ve Ürdün’ün ulusal güvenliği bizim için önemli, Tunus uluslararası arenada konumunu buna göre koruyor.” ifadelerini kullandı.

Gazze’ye yönelik saldırıların uluslararası etkisine ilişkin de Ammar, “Bu savaş, medya ve zihinlere yönelik kısaca her alanda devam eden bir savaş. Gazze savaşıyla tüm niyetler ortaya konuldu. Gazze’deki savaşın çözümü Arap ülkelerinin birliğinde yatıyor. Arap ülkelerinin birlikte hareket etmesi ve daha fazla koordinasyon içerisinde olması gerekiyor. Tunus olarak, diğer Arap ülkeleriyle anlaşmazlıkların derinleşmesine müsaade etmiyoruz.” diye konuştu

İsrail’e destek veren ülkeleri eleştiren Ammar, “Uluslararası meşruiyetten bahseden bazı ülkelerin Gazze savaşına yönelik tutumları zorbalık ve kibirden yana oldu. Tunus, Filistinlilerin haklarını tam olarak almasını destekliyor.” dedi.

“Bugünkü mücadele uluslararası Siyonizm'e karşı”

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda yüzlerce Filistinlinin ölmesinin ardından Ulusal Güvenlik Konseyini toplayan Cumhurbaşkanı Kays Said, "bugünkü mücadelenin uluslararası Siyonizm'e karşı yürütüldüğünü" söylemişti.

Uluslararası kamuoyunun Filistin'de yaşananlara sessiz kaldığının vurgulayan Said, "Filistin halkına karşı her gün işlenen katliam ve savaş suçlarına bir yenisi daha eklendi. Uluslararası toplum ve dünya, İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği katliam, toplu imha ve yerinden etme suçlarına tanıklık etmekte. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınıyorum. Bu saldırılar, tüm insanlığın vicdanını yaralamaktadır.” diye konuşmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci öldü.

AA

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