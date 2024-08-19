Gazze'deki şehit sayısı 40 bini aştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 40 bin 139'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 318 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha öldürüldeüğü, 134 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda katledilenlerin sayısının 40 bin 139'a, yaralı sayısının da 92 bin 743'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Filistinlilere ait 4 katlı binayı yıktı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan er-Ram bölgesinde Filistinlilere ait 4 katlı bir binayı yıktığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin bulunduğu caddenin düzenlenmesi için iki askeri kontrol noktası arasında kalan 17 binadan birisini yıktığını açıkladı.

Kudüs Valiliği, İsrail ordusunun korumasında 3 buldozerin bölgeye gelerek Filistinli Enis Zekeriya en-Netşe'ye ait 3 bin 500 metrekarelik bir alanda bulunan 4 katlı bir binayı yıktığını bildirdi.

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'na göre, İsrail temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 62'si ev olmak üzere 135 yapıyı yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların yanı sıra bölgede Filistinlilere ait yapıların yıkımında da büyük bir artış yaşanıyor.