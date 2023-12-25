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Gazze'deki soykırım da dünyanın izniyle yapılıyor; Srebrenitsa ve Ruanda'daki gibi!

25 Aralık 2023, Pazartesi 13:17
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının dünyadaki diğer sivil katliamlarından pek farklı olmadığına işaret ederek Srebrenitsa ve Ruanda gibi Gazze'deki soykırımın da dünyanın izin vermesiyle yapıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X mesajında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin İsrail'i, Gazze'de er-Rimal Mahallesi'nde ailelerinin gözleri önünde silahsız 11 Filistinliyi infaz etmekle suçlamasıyla ilgili bir paylaşımı alıntılayarak "Yakından bakarsanız (Gazze'de yaşananların) diğer sivil katliamlarından pek farklı olmadığını görürsünüz. Soykırım tek bir eylem değil, bir süreçtir ve mutlaka önlenmelidir fakat daha önce Srebrenitsa ve Ruanda'da olduğu gibi Gazze'de de dünyanın izin vermesiyle yapılıyor." ifadesini kullandı.

Albanese, Gazze'deki soykırımın, çocuk katliamlarının Fransa, ABD, İngiltere, Ukrayna, İtalya, Almanya, Güney Afrika ve Hindistan'dan gelen paralı askerler tarafından yapıldığı fakat kimsenin bunlara yabancı terörist savaşçılar demediğini belirten bir mesajı da alıntılayarak, işgal altındaki Filistin toprakları dahil yurt dışında savaş suçları işleyenlerin vatandaşı oldukları ülkelerde soruşturulması ve kovuşturulması için ulusal yargı sistemlerine baskı yapılmasını istedi.

AA

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