Gazze'deki soykırımda 30 bin 960 Filistinli katledildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 155 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 82 Filistinliyi öldürdüğü, can kaybının 30 bin 960'a yükseldiği aktarılan açıklamada, son saldırılarda 122 Filistinlinin yaralanmasıyla yaralı sayısının ise 72 bin 524'e çıktığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk onlarca Filistinli öldürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, saldırılarının 155. gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava, kara ve denizden vurmaya devam etti.

İsrail topçularının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Deyr el-Belah bölgesine düzenlenen saldırıda ise en az 5 kişi öldürüldü. Ölenler Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta geceden sabaha kadar çok sayıda Filistinlinin evi bombalandı. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 23 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde gıda yardımı bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda en az 20 kişi yaralandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar: ABD, Gazze'ye liman inşası girişimiyle odağı esas sorundan uzaklaştırıyor

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) ABD Ofisi İcra Direktörü Avril Benoit, ABD'nin insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline kurmayı planladığı geçici limanı "odağı esas sorundan uzaklaştırma girişimi" olarak nitelendirerek, bunun yerine halihazırdaki sınır geçişlerini kullanmak için İsrail'e baskı yapması gerektiğini bildirdi.

MSF'nin internet sitesinde Benoit'in, ABD'nin insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline kurmayı planladığı geçici limana ilişkin yazılı açıklaması yayımlandı.

Benoit, gerçek problemin İsrail'in Gazze'yi kuşatarak orantısız güç uygulaması olduğunu belirterek, liman inşasını "odağı esas sorundan uzaklaştırma girişimi" şeklinde tanımladı.

Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu gıda, su ve tıbbi malzemelerin sınırda tutulduğuna dikkati çeken Bentoit, İsrail'in insani yardımları engellemek yerine bölgeye erişim sağlaması gerektiğini vurguladı.

Benoit, "Sorun lojistik değil politika. ABD, sorunun çevresinden dolanmak yerine halihazırdaki giriş noktaları ve yollardan insani yardımın ivedilikle ulaştırılmasında ısrarcı olmalı." ifadelerini kullandı.

Bölgeye acil yardım girişinin kapsamını arttırmanın tek güvenilir yolunun Gazze'de ateşkes ilanı olacağına dikkati çeken Benoit, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 3 kez Gazze'deki ateşkesi veto ettiğini hatırlattı.

Benoit, binlerce Filistinlinin daha öldürülmesinin önüne geçilmesi ve acilen ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye ulaştırılması için ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail, aç bıraktığı Gazze halkına havadan fotoşoplu provokatif bülten attı

Gazze'yi 5 aydır bombardımana tutan, kara, hava ve denizden kuşatan İsrail, insanlık felaketi ve açlıkla mücadele eden Filistinlilere havadan fotoşoplu provokatif bülten attı.

Gazze'nin güneyine havadan "el-Vaki" (Gerçek) başlıklı yüzlerce Arapça bülten atıldı. Bültenin kapağında bir yanda Gazze'de harabeye dönmüş evlerinde iftar sofrasında oturan Filistinli aile fotoğrafı, diğer yanda ise ziyafet sofrasında Hamas liderleri İsmail Heniye ve Halid Meşal'in fotoşoplu fotoğrafına "hayırlı ramazanlar" ifadesiyle yer verildi.

Bültende Gazze'de yaşanan yıkım ve insani felaket için Hamas'ı suçlayan Arapça makale, karikatür ve fotoğraflar bulunuyor.

İsrail ordu sözcülüğü, Gazze'ye beşinci sayısı atılan bültene ilişkin soruya cevap vermedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, özellikle bölgenin kuzeyinde açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının 23'e yükseldiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşları, Gazze genelinde, barınma, temiz su, gıda eksikliği ve nüfusun yüzde 90'ının açlıkla mücadele ettiği uyarısı yapıyor.

Karadan, havadan ve denizden Gazze'yi kuşatma altında tutan ve bombardımanına devam eden İsrail, insani yardımların ulaştırılması için gerekli ateşkesi henüz kabul etmedi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenleyerek bir ambulansa ateş açtı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenleyerek altyapıyı tahrip etti ve Filistin Kızılayına ait bir ambulansa ateş açtı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na gece saatlerinde baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail güçleri arasında olayların çıktığını ifade eden tanıklar, İsrail'e ait buldozerlerin su, elektrik, sabit hat ve kanalizasyon şebekeleri gibi altyapıyı tahrip ettiğini söyledi.

Tanıklar, İsrail güçlerinin geçtiği Tulkerim'deki bir ana caddenin 1500 metrelik mesafesinin tahrip edildiğini, yol kenarındaki bazı dükkanların da zarar gördüğünü aktardı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun, büyük bir askeri güç ve 4 buldozer eşliğinde Tulkerim kentinin batısına baskın düzenledi.

İsrail güçleri, rastgele ateş açarken, basın mensuplarının görevlerini yapması engellendi.

Haberde ayrıca İsrail'in bölgedeki bir tarım alanının buldozerlerle yerle bir edildiği, Nur Şems Kampı'ndaki su ve elektrik hattının tahrip edildiği ve bölgede elektriklerin kesildiği ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail ordusunun kamptaki bir ambulansa ateş açtığı, aracın bir kısmında hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, Gazze'nin güneyinde sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, halk zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney kesimlerinde sivillerin yaşadığı konutları bombalamayı sürdürüyor.

Bölgeden alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki Mısır Apartmanı'nı 5 roketle hedef aldı.

İçinde 10 dairenin bulunduğu apartman, bombardımandan büyük hasar gördü. Refah kentinin en büyük binası konumundaki apartman, kentin kuzeyinde evlerinden çıkmak zorunda kalan, yerinden edilmiş çok sayıda Filistinli aileyi barındırıyordu.

Han Yunus'un kuzeybatısındaki Hamed kenti de İsrail bombardımanı ve bazı binalara yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesiyle sarsıldı.

Bölgedeki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kentin çevresindeki el-Astal Çiftlikleri adlı bölgeyi hedef alan İsrail saldırısında ölen ve yaralananlar, Refah kentindeki hastanelere getirildi.

Han Yunus'un doğusundaki el-Fuhhari beldesindeki Rıda Mescidi ve El-Ammur ailesine ait 3 ev de İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki En-Nuveyri ailesine ait konutun hedef alınması sonucu da ölen ve yaralananlar oldu.