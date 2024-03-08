'Gazze’deki soykırımı durdurmanın tek yolu İsrail’e silah ambargosu ve ekonomik yaptırım'

BMFilistin Özel Raportörü Albanese, İsrail’e silah ambargosu ve ekonomik yaptırımlar uygulamanın Gazze’de devam eden soykırımı engellemenin tek yolu olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya hesabından, BM Genel Sekreteri Antonia Guterres’in İsrail’in Gazze’deki saldırılarında yakınlarını kaybedenlerin aileleriyle yaptığı görüşmeye dair açıklamasını alıntılayarak paylaşımda bulundu. BM Rapotörü Albanese, paylaşımında, “Gazze’deki soykırımı durdurmanın tek yolu, İsrail’e silah ambargosu ve ekonomik yaptırımlardır. Şimdi ateşkes.” ifadelerini kullandı. Filistin’in BM Daimi Temsilciliği, soykırımla yargılanan İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ailelerini kaybetmiş 10 kişilik Filistinli bir heyeti dün, tanık olarak BM’deki yetkilerle bir araya getirmişti. Filistinli heyet, Guterres ve BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile görüşmüştü. AA

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