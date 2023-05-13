"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Gazze'deki 'tek' elektrik santrali de durabilir!

13 Mayıs 2023, Cumartesi 02:12
Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santralinin yakıt sağlanamazsa 72 saat içinde duracağı uyarısında bulunuldu.

Dünya Filistinlileri korumalı
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edecek
Gazze'de şu ana kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinli öldürüldü

 

Gazze'deki Filistin Hükümeti'nin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Sınır kapılarının kapalı tutulmaya devam edildiği ve santral için gerekli yakıtın girişinin engellendiği konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Santral yönetiminin, santralin çalışma süresini uzatmak için elektrik üreten üç türbinden birini durdurmak zorunda kaldığına dikkat çeken Maruf, "Santralin 72 saat içinde tamamen durması bekleniyor." dedi.

Uluslararası toplumu Gazze Şeridi'nde yaşananlara karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran Maruf, İsrail ordusunun 9 Mayıs sabahından bu yana toplam 28 konuttan oluşan 8 binayı yıktığını söyledi.

Maruf, İsrail'in saldırılarında ayrıca 37'si oturulamaz, 495'i ise kısmi ve ağır olmak üzere yaklaşık 532 konutun da hasar gördüğünü ifade etti.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda bazı okulların da hasar gördüğünü belirten Maruf, saldırıların bu okullarda eğitim sürecinin tamamen durmasına yol açtığına dikkati çekti.

Maruf, saldırıların başladığı günden beri balıkçılık işlerinin de durduğunu ve bunun 3 bin 500 balıkçıyı olumsuz etkilediğini vurguladı.

İsrail, 9 Mayıs'ta Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılardan bu yana yolcuların geçiş yaptığı Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ile ticari malların geçişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı tamamen kapalı tutuyor ve geçişlere izin vermiyor.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinli vefat etmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

AA

Okunma Sayısı: 315
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki 'tek' elektrik santrali de durabilir!

    Millet İttifakı liderleri söz verdi: Demokrasiyi inşa edeceğiz

    İmran Han hakkında 2 hafta süreyle "geçici kefalet" kararı

    Risale basımı ve Ayasofya için destek verenlere...

    Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

    Rusya’ya ait askeri helikopter Kırım'da düştü: 2 asker öldü

    BM: Cidde Bildirgesi'ni memnuniyetle karşılıyoruz

    İzmir'deki site yangınına 'elektrik kontağı' sebep olmuş

    Dünya Filistinlileri korumalı

    Uçak kazasını daha fazla "görüntülenme sayısı" için kasıtlı yapmış!

    Sandık gönüllüleri göreve hazır

    Dünya genelinde 61 milyon kişi ülke içinde yerinden oldu

    Hollandalı Diana Petronella Müslüman olarak “Dilek” ismini aldı

    Kerem Kınık istifa etti

    Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde hangi değişiklikler yapıldı?

    İlk yapacağımız iş bu sistemi değiştirmek

    HDP’ye oy verenlerin hepsi PKK’lı değil

    İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edecek

    Belçika'da "rekor sayıda'' refakatsiz sığınmacı çocuk kayıt altına alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi için tam teyakkuz zamanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nur SÖZEN

    Risale basımı ve Ayasofya için destek verenlere...
    Yasemin YAŞAR

    Son viraj
    Cevher İLHAN

    “Niye vermedin?!” çarpıklığı
    Ali FERŞADOĞLU

    Sandık başında vicdanımızla baş başa!
    Ahmet BATTAL

    Demokrasi bayramında sandığa sahip çıkmak
    Hüseyin Kıymık

    Hafız Ali’nin duası
    H. Muharrem OKUR

    Dört duvar arasındaki nefes
    Hasan KOÇ

    Demokrasi hükümete düştüğü vakit

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.