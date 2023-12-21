Gazze’deki tek hastane de hizmet dışı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun saldırıları, kuşatması ve sağlık çalışanlarını alıkoyması nedeniyle El-Ehli Baptist Hastanesi’nin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde sağlık hizmeti veren tek hastaneyi hizmet dışı bıraktığını belirtti. Kudra açıklamasında, “Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi (İsrail’in) hedef alma, kuşatma ve çok sayıda sağlık çalışanını, yaralıyı ve yerinden edilen kişiyi alıkoyması nedeniyle hizmet dışı kaldı.” ifadelerini kullandı. El-Ehli Baptist Hastanesi, İsrail’in Şifa Hastanesi’ni kuşatıp baskın düzenleyerek hizmet dışı bırakmasının ardından Gazze kentinde faaliyet gösteren tek hastaneydi. AA

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