Gazze’deki yüzbinlerce kişi açlık ve ablukadan kurtarılsın

Filistinli gruplar, Gazze’nin kuzeyi, Gazze kenti, Han Yunus’un doğusu ve kuzeyi ile Deyr el-Balah’ın güneydoğusundaki bölgelerdeki yüz binlerce kişinin ablukadan ve açlıktan kurtarılması için acil çağrıda bulundu.

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi grupların yer aldığı Ulusal ve İslami Güçler İzleme Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “afet” bölgeleri olarak adlandırılan bu yerlerde insani bir felaket yaşandığı belirtildi.

Çoğu çocuk, kadın, yaşlı ve yaralı binlerce kişinin, hayatlarını idame ettirecek temel maddelere erişememeleri, insani yardım girişlerinin olmaması ve ihtiyaçlarını karşılayacakları güvenli yollar bulamamaları nedeniyle gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya oldukları ifade edildi. Cesetlerin her yere dağılmış olduğu ve insanların bunları defnedememesi nedeniyle büyük bir çevre felaketinin yaşanacağı vurgulanan açıklamada, Hamas ile İsrail arasındaki insani ateşkesin sona ermesi ve saldırıların yeniden başlamasıyla durumun daha da kötüleştiği aktarıldı.

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Gazze’de açlık artıyor

Gazze’de İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların Pazartesi günü yoğunlaşması, haftasonunda Birleşmiş Milletler’in gündeme getirdiği kamu düzeninin dağılması ve Filistinliler’in toplu halde Mısır’a göç etmesi korkularını daha da arttırdı. Şimdiye kadarki çatışmalarda yaklaşık 18 bin Filistinli sivilin hayatını kaybettiği Gazze’de yaşayan 2 milyon 300 bin kişinin çoğu evlerini terk etmek zorunda kaldı.