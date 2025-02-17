Gazze’den elinizi çekin - Gazze’yi İslam dünyası imar etmelidir

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail ve Filistin’de “adil bir barış” sloganıyla çok sayıda sivil toplum kuruluşunun Başbakanlık binası önünde düzenlediği gösteride yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi “devralma” ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.

Göstericiler, Filistin bayrakları ile “Gazze’de soykırımı durdurun”, “Gazze’de uluslararası insancıl hukuka saygı gösterin”, “Trump planına hayır”, “Çocukları koruyun, savaşı değil”, “Zorla yerlerinden edilmeye hayır” ve “Gazze’den elinizi çekin” yazan döviz ve pankartları taşıdı. “Filistin’e özgürlük” sloganları atan göstericiler, Almanya’nın İsrail’e silah sağlamasına tepki gösterdi. Berlin - aa

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Gazze’yi İslam dünyası imar etmelidir

İstanbul’da Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi “devralma” ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti. Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelen partililer, “İstanbul’dan Gazze’ye direnişe bin selam” ve “Siyonist katiller hesap verecek” sloganları attı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, burada yaptığı konuşmada, Trump’ın tehditlerine hiçbir Müslümanın boyun eğmeyeceğini, sessiz kalmayacağını göstermek için toplandıklarını söyledi. Filistin’in İslam ülkelerinden yeterli desteği göremediğini savunan Arıkan, şöyle konuştu: “Gazze’yi İslam dünyası imar etmelidir. Gazze’nin güvenliğini sağlamak için İslam ülkelerinin de içinde bulunduğu ‘Gazze barış gücü’ adıyla bir askeri güç kurulmalıdır.” İstanbul - aa