Gazze’den Kudüs Deklarasyonu’na tepki

Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplar, ABD ile İsrail arasında imzalanan Kudüs Müşterek Stratejik Ortaklık Deklarasyonu’na tepki gösterdi.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, imzalanan deklarasyonun, “Filistin halkına ve meşru haklarına saldırıda ısrar” anlamı taşıdığı belirtildi. Açıklamada, “ABD’nin İsrail tarafını tuttuğunu ve Filistin halkına yönelik saldırgan tavrını desteklediğini gösteren deklarasyonu reddettikleri” belirtildi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden yapılan yazılı açıklamada da, söz konusu deklarasyonun “Filistin halkına ve meşru haklarına saldırıların sürdürülmesi” anlamına geldiği ifade edildi. AA

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