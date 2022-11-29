Gazze’den yaklaşık 60 bin genç göç etti

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden son yıllarda yaşam şartları nedeniyle yaklaşık 60 bin gencin göç ettiği ve onlarcasının bu göç sırasında öldüğü belirtildi.

Filistin Uluslararası İlişkiler Meclisi tarafından “Gazze ablukasının 16. yılı: sayılar ve göstergeler” temalı bir rapor hazırlandı. Gazze Şeridi’ndeki yoksulluk oranının yüzde 64 olduğu belirtildiği raporda, bölge halkının yüzde 80’inin yardıma ve hibeye muhtaç durumda olduğu kaydedildi. “Gazze’de ailelerin yüzde 57’si gıda güvensizliği yaşıyor ve işsizlik oranı yüzde 51’e ulaştı.” ifadelerine yer verilen raporda, son yıllarda yaklaşık 60 bin gencin bölgedeki zor yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği ve onlarcasının göç yolunda can verdiği aktarıldı. Raporda ayrıca Gazze’deki ailelerin yüzde 70’inden fazlasının yardım olmaksızın yeni konut inşa etmesinin veya mevcut konutları restore etmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Gazzeli çocukların yüzde 61’nin ise korku ve kaygı gibi psikolojik sorunlardan muzdarip olduğu bilgisi verildi. AA

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