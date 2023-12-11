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11 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

'Gazze, dünyanın çifte standardını gözler önüne serdi'

11 Aralık 2023, Pazartesi 14:52
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de yaşananların uluslararası toplumun çifte standardını ortaya koyduğunu söyleyerek, ülkesinin ateşkes sağlama çabalarının sürdüğünü belirtti.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Bakan Al Sani, başkent Doha'da "Ortak Bir Gelecek İnşa Etmeye Doğru" temasıyla düzenlenen ve iki gün sürecek 21. Doha Forumu'nun açılışında konuştu.

Al Sani, "(Gazze'deki) Mevcut kriz, Doğu ile Batı arasındaki ve birbirini takip eden nesiller arasındaki uçurumun boyutunu ve uluslararası toplumdaki çifte standartları açıkça ortaya koydu.” ifadelerini kullandı.

Katarlı Bakan, ülkesinin çatışmaların çözümünde arabuluculuğun önemine inanarak bunu başarmak için çaba harcadığını dile getirdi.

Forumda "uluslararası ilişkiler ve güvenlik, siber güvenlik ve yapay zeka, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik" konularının yanı sıra Gazze'deki durum, enerji güvenliği ve gıda güvenliğinin de aralarında bulunduğu güncel konular tartışılacak.

AA

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