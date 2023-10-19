Gazze enkaz şehir

Gazze sağlık BAKANLIĞI YETKİLİSİ Enver Atallah, İsrail’in saldırılarının bir savaş suçu olduğunu belirterek, “Her yer enkaz. cenazeleri bulamıyoruz, çıkartamıyoruz. Burada ölenlerin yüzde 99’u sivil insan. Biden, Netanyahu yalan söylüyorlar. Bu katliamı dünya görmesin istiyorlar” dedi.

Gazze’de bulunan Ehli Arap Hastanesi’nin vurulmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı yetkilisi ve Şifa Hastanesi çalışanı Enver Atallah, “Her yer enkaz, cenazeleri çıkartamıyoruz” dedi. İsrail’in saldırısı altındaki Gazze’de insanların güvenli olduğunu düşündüğü için sığındıkları Ehli Arap Hastanesi vuruldu. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 10Haber’den Ersin Eroğlu’na konuşan Atallah, “Biz sayı, rakam değiliz. Cenazeleri bulamıyoruz. Kaç kadın, kaç çocuk ne fark eder. Bu bir savaş suçu değil mi bunu tartışmamız gerekir. Cesetleri bulamıyoruz, teşhis edemiyoruz ki nasıl sayacağız. Burada ölenlerin yüzde 99’u sivil insan. Biden, Netanyahu yalan söylüyorlar” dedi.

Kimseyi gazze’ye sokmuyorlar

Enver Atallah Gazze Şeridi’ne giriş çıkış olmadığını belirterek “Kimseyi Gazze’ye sokmuyorlar. Özellikle de gazetecileri. Buradaki katliamı dünya görmesin istiyorlar. 12 günden beri kuşatma altındayız. Ne malzeme giriş çıkışı oldu, ne de insan giriş çıkışı. Hastanelerin durumu o kadar yoğun ki günde bir defa tuvalete gidebiliyorum” diye konuştu.