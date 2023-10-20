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20 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Gazze enkaz şehir

20 Ekim 2023, Cuma 00:06
Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Atallah, İsrail’in saldırılarının bir savaş suçu olduğunu belirterek, “Her yer enkaz. cenazeleri bulamıyoruz, çıkartamıyoruz. Burada ölenlerin yüzde 99’u sivil insan. Biden, Netanyahu yalan söylüyorlar. Bu katliamı dünya görmesin istiyorlar” dedi.

Gazze’de bulunan Ehli Arap Hastanesi’nin vurulmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı yetkilisi ve Şifa Hastanesi çalışanı Enver Atallah, “Her yer enkaz, cenazeleri çıkartamıyoruz” dedi. İsrail’in saldırısı altındaki Gazze’de insanların güvenli olduğunu düşündüğü için sığındıkları Ehli Arap Hastanesi vuruldu. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 10Haber’den Ersin Eroğlu’na konuşan Atallah, “Biz sayı, rakam değiliz. Cenazeleri bulamıyoruz. Kaç kadın, kaç çocuk ne fark eder. Bu bir savaş suçu değil mi bunu tartışmamız gerekir. Cesetleri bulamıyoruz, teşhis edemiyoruz ki nasıl sayacağız. Burada ölenlerin yüzde 99’u sivil insan. Biden, Netanyahu yalan söylüyorlar” dedi. 

Kimseyi Gazze’ye sokmuyorlar

Enver Atallah Gazze Şeridi’ne giriş çıkış olmadığını belirterek “Kimseyi Gazze’ye sokmuyorlar. Özellikle de gazetecileri. Buradaki katliamı dünya görmesin istiyorlar. 12 günden beri kuşatma altındayız. Ne malzeme giriş çıkışı oldu, ne de insan giriş çıkışı. Hastanelerin durumu o kadar yoğun ki günde bir defa tuvalete gidebiliyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi

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Hastane ve okul vurmak savunulamaz

Anglikan Kilisesi Lideri Justin Welby, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yardımların, bu savaşın savaşçısı olmayan çocuk ve yetişkinlere ulaşmasını engellemek vicdansızlıktır. Hastane, okul ve mülteci kamplarının vurulması savunulamaz.” diye konuştu.

El-Ehli Baptist Hastanesinin bağlı olduğu Anglikan Kilisesi’nin lideri, İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Welby, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Geçmişte ziyaret ettiği hastanenin geçen cuma da başka bir saldırıdan etkilendiğini ifade eden Welby, “Yaşanan vahşet, insan hayatının kutsiyetini ve onurunu ihlal ediyor. Bu, hastanelerin, doktorların ve hastaların korunması gerektiği açıkça belirtilen insancıl hukukun ihlalidir.” ifadelerini kullandı.

Londra - aa

 

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