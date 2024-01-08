Gazze haberlerine İsrail sansürü

The Intercept sitesi, CNN’in Gazze Savaşı haberlerini İsrail ordusunun sansüründen geçirerek yayımladığını duyurdu. Ağın Filistin içeriği üzerinde İsrail askeri sansürcülerini kontrol sahibi yaptığı, çalışanlar tarafından doğrulandı.

Artı Gerçek’in haberine göre, ABD ana akım medyasının Filistinlilerle devam eden çatışmasında İsrail’i destekleme eğiliminde olduğu uzun zamandır gözlemlenirken, özellikle bir yayın organının yaptığı haberlerden İsrailli yetkililerin memnun kalmasını sağlamak için alışılmadık bir çaba gösterdiği belirtildi. Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir CNN çalışanı, haberlerin Kudüs Ofisi’ne gönderilmeden önce sansürlendiğini ve bu durumun, Gazze Savaşı’yla ilgili CNN’de yayımlanan haberleri önemli ölçüde etkilediğini anlattı. CNN çalışanı, “İsrail ve Filistin ile ilgili tüm konuların Kudüs Ofisi tarafından onaylanması gerekiyor. Genellikle içerikler, İsrail açısından uygun olacak şekilde çok özel bir şekilde düzenleniyor” dedi.

Haber Merkezi