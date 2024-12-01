Gazze hâlâ büyük bir zulüm altında! - Müslümanlar ve Hristiyanlar ekmeği bölüşerek mücadele ediyor!

GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ MÜSLÜMANLAR VE HRİSTİYANLAR, İSRAİL’İN 14 AYDIR GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SOYKIRIMIN YOL AÇTIĞI İNSANLIK DIŞI ŞARTLARLA OMUZ OMUZA MÜCADELE EDİP “EKMEĞİ BÖLÜŞÜYOR”LAR.

İsrail’in uyguladığı aç bırakma politikasının yanı sıra gıda yardımlarının girişinin engellenmesiyle meydana gelen kıtlık yaşamın tüm alanlarında görülüyor. Müslümanlar ile Hristiyanların birlikte yaşadığı Gazze’deki Saint Porphyrius ve Holy Family kiliselerindeki halk aynı sıkıntılara maruz kalıyor.

Filistinli girişimciler, bu zor günleri aşabilmek; İsrail soykırımının başından bu yana Gazze Şeridi dışına çıkmayı reddeden Gazze’deki Hristiyan sakinlerine destek olabilmek ve sergiledikleri kararlılığı katkı sağlamak adına bir çalışma başlattı.

Gıda paketleri dağıtılıyor

Bir grup girişimci tarafından başlatılan kampanya kapsamında Gazze’deki Saint Porphyrius ile Holy Family kiliselerinde bulunan bölge halkına İsrail’in katı kısıtlamaları nedeniyle nadiren bulunur hale gelen temel gıda malzemelerinin yer aldığı gıda paketleri dağıtılıyor. Kutularda biraz çay, şeker, tuz, makarna, fasulye ve nohut konservesi, dana etinin yanı sıra örtü, battaniye gibi ürünler yer alıyor. Bu destek, Gazze’deki Hıristiyan halkın sıkıntılarını bir nebze azaltsa da devam eden kıtlık ve kuşatmanın gölgesinde yetersiz kalıyor.

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GAZZE ŞERİDİ HÂLÂ BÜYÜK BİR ZULÜM ALTINDA

İsrail’in 14 aydır soykırımını sürdürerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi’ndeki insani krizin derinliğini ele almak, insani müdahale stratejilerini güçlendirmek ve işbirliği ile finansal kaynakların seferber edilmesini sağlamak için düzenlenen zirvede Filistinliler yaşadıklarını anlattı.

Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli de Gazze’deki durumun ciddiyetine dikkati çekerek, “Dünyada olmayan, tarihte görülmeyen şeyler Gazze’de gerçekleşti. Bütün uluslararası kanunlar çiğnendi, insan hakları tamamen ihlal edildi.” dedi.