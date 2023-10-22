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Gazze için daha fazlasını yapın

22 Ekim 2023, Pazar 20:43
Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının, İsrail’in saldırıları sonucunda felaketin yaşandığı Gazze için dünyaya “Gazze için daha fazlasını yapması” çağrısı dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, İsrail’in saldırıları sonucunda felaketin yaşandığı Gazze için dünyaya “Gazze için daha fazlasını yapması” çağrısında bulundu. BM Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gazze’ye insani yardımların ulaşmasına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, BM ve Mısır Kızılayının insani yardım malzemelerini taşıyan 20 tırlık ilk yardım konvoyunun Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye giriş yaptığı belirtildi. Ulaştırılan sınırlı yardımların, su, yiyecek, ilaç, yakıt ve diğer temel ihtiyaçlardan mahrum kalan, çoğu kadın ve çocuk yüz binlerce sivilin acil ihtiyaçları için kullanılacağı belirtilen açıklamada, bu yardımların küçük bir başlangıç olduğu ve yeterli olmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Gazze’de 1,6 milyondan fazla kişi kritik düzeyde insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar en savunmasız kişiler olmaya devam ediyor. Gazze’nin nüfusun yaklaşık yarısı çocuk.” ifadeleri yer aldı.

Durum felaket boyutunda

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Gazze’de çatışma öncesinde nüfusun neredeyse üçte biri gıda sıkıntısı çekiyordu. Bugün mağaza stokları tükenmek üzere ve fırınlar kapanıyor. On binlerce kişi yerinden edilmiş durumda ve yemek pişiremiyor ya da güvenli şekilde gıda satın alamıyor. İnsani yardım aktörlerinin ihtiyaç sahibi sivillere ulaşmasına, hayat kurtarmasına ve insanların daha fazla acı çekmesini engellemesine imkan sağlamak için Gazze genelinde acil sınırsız insani erişim ve insani ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Temel hizmetlerin sağlanması için gerekli olan su, gıda, sağlık hizmetleri ve yakıta güvenli ve sürekli erişim çağrısında bulunuyoruz.”  Gazze’deki sivillerin, sivil altyapının ve sağlık tesislerinin korunması çağrısında da bulunulan açıklamada, canlarını riske atarak görevlerini yürüten sağlık çalışanlarının da hayati tehlikesinin olmaması gerektiği belirtildi.  Tüm taraflardan uluslararası insancıl hukuka azami saygı göstermeleri yönünde çağrının yer aldığı açıklamada, “Gazze’de son çatışmalardan önce umutsuz bir insani durum vardı ancak şu an artık durum felaket boyutunda. Dünyanın (Gazze için) daha fazlasını yapması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

AA

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