Gazze için fekâlet uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ ÖZEL KOORDİNATÖRÜ NİCKOLAY MLADENOV, GAZZE’DEKİ KÖTÜ HAYAT ŞARTLARI SEBEBİYLE BÜYÜK BİR SAĞLIK KRİZİ VE EKONOMİK FELÂKETLE KARŞI KARŞIYA KALINACAĞI KONUSUNDA UYARDI.

Bİrleşmİş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze’deki 2 milyon Filistinlinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının büyümesi durumunda çökmekte olan altyapı, kötü hayat şartları ve kırılgan sağlık sistemi nedeniyle büyük bir sağlık krizi ve ekonomik felâketle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

BM Güvenlik Konseyini İsrail ve Filistin’deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Mladenov, Gazze’nin karşı karşıya kaldığı sağlık krizi ve ekonomik krize dikkati çekti. Gazze’deki durumun en âcil sorun olmaya devam ettiğini söyleyen Mladenov, Gazze’deki 2 milyon Filistinlinin yeni tip koronavirüs salgınının büyümesi durumunda çökmekte olan altyapı, kötü hayat şartları ve kırılgan sağlık sistemi sebebiyle büyük bir sağlık krizi ve ekonomik felâketle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Filistin’de salgın yüzünden 121 bin kişinin işini kaybettiğini ve istihdam oranının yüzde 17 daha azaldığını söyleyen Mladenov, Filistinli hanelerin yaklaşık yüzde 40’ının bu dönemde gelirlerinin yarısından fazlasını kaybettiğini ve gıda güvensizliğinin de arttığını belirtti. Mladenov, İsrail ve Filistinli yetkililere her iki halkın da çıkarı için ekonomik ilişkilerini yeniden gözden geçirme ve iyileştirme çağrısında bulundu.

