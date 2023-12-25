Gazze için üç dinde dua

İngiltere'de sağlık çalışanları, başta meslektaşları olmak üzere Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenler için 3 semavi dinde duaların edildiği anma etkinliği düzenledi.

İngiltere’de sağlık çalışanları, başta meslektaşları olmak üzere Gazze’deki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için 3 semavi dinde duaların edildiği anma etkinliği düzenledi. Filistin İçin Sağlık Çalışanları çağrısıyla başkent Londra’daki Gasholder Park’ta toplanan grup, düzenledikleri anma töreninde Gazze’de hayatını kaybedenler için dua etti. Mona isimli pediatri hemşiresi, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bir Hristiyan olarak benim için kutsal topraklarda siviller acı çekerken Noel kutlamak çok zor.” dedi. Çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana 4 İsrailli doktorun yanı sıra Gazze’de 340’a yakın sağlık çalışanının öldürüldüğünü söyleyen Mona, 110 sağlık çalışanının İsrail tarafından keyfi şekilde gözaltına alındığını ve akıbetlerinin bilinmediğini kaydetti. İsrail saldırılarında 176 caminin zarar gördüğünü ve 4 kilisede sığınan sivillere yönelik saldırılar yapıldığını vurgulayan Mona, Gazze’deki hiçbir dini yapının güvende olmadığını ifade etti.

Barış için dualar okundu

Etkinlikte üç semavi dine mensup kişiler kendi dinlerinde dua ederek konuşmalar yaptı. İşgal Karşıtı İngiliz Yahudileri Platformu (Na’amod) üyesi Yahudi aktivist Aaron Keller, arşiv binaları, kütüphaneler, üniversite binaları, mezarlıklar ve ibadethanelerin İsrail saldırılarının hedefi olduğunu anlattığı konuşmasının sonunda barış, şifa ve umut için İbranice dua okudu. Bloomsbury Central Baptist Kilisesi rahibi Simon Woodman da Beytüllahim’de Noel kutlamalarının yasaklandığını aktaran Woodman, “Hz. İsa’nın doğum yerinde bu yıl Hz. İsa’nın doğum günü kutlanamayacak. Onun yerine Beytüllahim Luteryen Doğuş Kilisesi girişine bebek Hz. İsa’nın enkazlar arasında görüldüğü bir dekorasyon koydular.” diye konuştu.