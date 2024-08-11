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11 AĞUSTOS 2024 PAZAR - YIL: 55

'Gazze Kasabı' tutuklansın

11 Ağustos 2024, Pazar 00:07
Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi bazı ülkeler: Filistin’de suç işleyen netanyanu ve diğer yetkililer hakkında UCM yargı yetkisine sahiptir.

Yakalama talebine evet

UCM üyesi ülkelerden İspanya, İrlanda, Kolombiya, Brezilya, Filistin, Güney Afrika, Bangladeş, Bolivya, Komorlar ve Cibuti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “yakalama kararı” çıkartılması talebi hakkında olumlu görüş bildirdiler.

Tutuklama yetkisi var

Söz konusu ülkeler UCM'nin ilgili ön inceleme dairesine sundukları yazılı beyanda, Mahkemenin Roma Statüsü uyarınca Filistin topraklarında suç işleyen Netanyahu ve Gallant gibi İsrailli yetkililer hakkında yargı ve tutuklama yetkisine sahip olduğunu belirttiler.

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Gazze kasabı Netanyahu tutuklansın

UCM ÜYESİ BAZI ÜLKELER, FİLİSTİN TOPRAKLARINDA SUÇ İŞLEYEN İSRAİLLİ YETKİLİLER HAKKINDA UCM’NİN YARGI YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNU BEYAN ETTİ. BAZI ÜLKELER NETANYAHU HAKKINDA “YAKALAMA KARARI” ÇIKARTILMASINI TALEP ETTİLER.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi bazı ülkeler, Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında UCM’nin yargı yetkisine sahip olduğunu beyan etti. İspanya, İrlanda, Kolombiya, Brezilya, Filistin, Güney Afrika, Bangladeş, Bolivya, Komorlar ve Cibuti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “yakalama kararı” çıkartılması talebini değerlendiren UCM’nin ilgili ön inceleme dairesine sunduğu yazılı beyanda, Mahkemenin Roma Statüsü uyarınca Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında yargı yetkisine sahip olduğunu belirtti. Güney Afrika, Bangladeş, Bolivya, Komorlar ve Cibuti’nin ortak yazılı beyanında UCM’nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü’nün 58. maddesi uyarınca Mahkemenin tutuklama emri çıkarma yetkisi bulunduğu ifade edildi. Kolombiya, UCM’nin, işgal altındaki topraklar da dahil olmak üzere Filistin topraklarında işlenen eylemler üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu savunurken, Brezilya Oslo Anlaşmalarının UCM’nin Filistin’deki durum üzerindeki yargı yetkisini hiçbir şekilde engellemediğini kaydetti.  Şili ve Meksika ortak beyanlarında Oslo sürecinin UCM’nin İsrailli yetkililer aleyhine yapacağı yargılamaları engellemediğini savundu.

BM raportörü ve uzmanı yargılamayı desteklİyor

UCM’ye ortak beyanda bulunan 19 BM raportörü ve uzmanı, UCM’nin İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisine sahip olduğunu, Netanyahu ve Gallant hakkında soruşturma yürütülebileceğini bildirdi. Ortak beyanda “işgal altındaki Filistin topraklarında adaletin sağlanmasının daha fazla geciktirilmemesi” çağrısında bulunuldu.

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