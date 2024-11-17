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18 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

“Gazze Mahkemesi” adalet arayacak

17 Kasım 2024, Pazar 18:45
Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Richard Falk, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan “Gazze Mahkemesi”nin (Gaza Tribunal), halklar adına adalet arayışında önemli bir girişim olduğunu belirterek mahkemenin, doğrudan insanlığa hitap eden organ olmayı amaçladığını bildirdi.

"Gazze Mahkemesi dünya çapında destek görüyor"
Londra’da “Gazze Mahkemesi” kuruldu

 

Eski BM raportörü Falk, liderliğini yürüttüğü “Gazze Mahkemesi” girişimi ve İsrail’in saldırıları altındaki Gazze ve Lübnan ile Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Richard Falk, Gazze, Lübnan ve Batı Şeria’daki mevcut durumun “kritik seviyeye” ulaştığını belirterek “Bu dönemin, bölge için önceki dönemlere göre daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum çünkü stratejik olarak İran’la bir tür karşılaşma hedefleniyor gibi görünüyor ve bu, bölgenin barışı ve istikrarı açısından son derece büyük tehlike olur.” dedi. İsrail’in saldırıları altındaki Lübnan’da yaşanan yıkımın, Gazze’deki soykırım sürecinin devamı olduğunu kaydeden Falk, “Bu süreç, yalnızca Gazze ile sınırlı kalmadı. Lübnan’a ulaşmasından önce bile Gazze’de yaşananlar diğer işgal altındaki Filistin topraklarına, özellikle de Batı Şeria’ya yayılmıştı.” ifadesini kullandı.

AA

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  • S.topuz

    17.11.2024 23:07:43

    ZULME RIZA ZULÜMDÜR, KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR!" 👏👏👏😭😭😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇩🇪🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeeey Âlem-i İslâm, Eeeeey NATO-OTAN, utan utan! Eeeeey AB, Eeeeey BM, Eeeeey ABD, Eeeey İngiltere, Eeeeey Almanya, Eeeeey Fransa, vd.! Daha ne zamana kadar seyredecek ve Bomba ve Silâh sevkedecek ve bekliyeceksiniiiizzz?.. Daha ne kadar MÂSUM ve SAVUNMASIZ İNSANLAR'ın katledilmesi lâzım?! Yetmedi miiii? Yuuuh! Yuuuuh! Yine Yuuuuuuuuuhhhhh! ZÂLiMLER, KÂTiLLER, KÂFiRLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! "Es Sabru miftahul FEREC!" "Lâ tehzen, İnnallahe meanâ! " "Allâhü veliyyüllezîne emenü!" 😥😭😪😡😤☝️🌙😥😭😪😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🌏🇹🇷🌎🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

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