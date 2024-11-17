“Gazze Mahkemesi” adalet arayacak

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Richard Falk, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan “Gazze Mahkemesi”nin (Gaza Tribunal), halklar adına adalet arayışında önemli bir girişim olduğunu belirterek mahkemenin, doğrudan insanlığa hitap eden organ olmayı amaçladığını bildirdi.

"Gazze Mahkemesi dünya çapında destek görüyor"

Londra’da “Gazze Mahkemesi” kuruldu Eski BM raportörü Falk, liderliğini yürüttüğü “Gazze Mahkemesi” girişimi ve İsrail’in saldırıları altındaki Gazze ve Lübnan ile Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Richard Falk, Gazze, Lübnan ve Batı Şeria’daki mevcut durumun “kritik seviyeye” ulaştığını belirterek “Bu dönemin, bölge için önceki dönemlere göre daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum çünkü stratejik olarak İran’la bir tür karşılaşma hedefleniyor gibi görünüyor ve bu, bölgenin barışı ve istikrarı açısından son derece büyük tehlike olur.” dedi. İsrail’in saldırıları altındaki Lübnan’da yaşanan yıkımın, Gazze’deki soykırım sürecinin devamı olduğunu kaydeden Falk, “Bu süreç, yalnızca Gazze ile sınırlı kalmadı. Lübnan’a ulaşmasından önce bile Gazze’de yaşananlar diğer işgal altındaki Filistin topraklarına, özellikle de Batı Şeria’ya yayılmıştı.” ifadesini kullandı. AA

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