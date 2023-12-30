Gazze’nin %40’ında açlık riski

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40’ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, ajansın X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. “Gazze’de her gün yiyecek ve su bulmak için hayatta kalma mücadelesi verildiğini” belirten White, şunları kaydetti: “Gazze Şeridi felaket boyutunda açlık sorunu yaşıyor; nüfusun yüzde 40’ı şu anda açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Gerçek şu ki Gazze halkı için daha fazla yardıma ihtiyacımız var ve geriye kalan tek umut insani ateşkestir.” AA

Okunma Sayısı: 286

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.