“Gazze’nin acısını durdur”

First Lady Dr. Jill Biden’ın Beyaz Saray’da Gazze’deki sivil ölümlerinin sona erdirilmesi çağrısında bulunan en güçlü seslerden biri olduğu ve eşi Başkan Joe Biden’ı şiddetin durdurulmasını sağlamaya çağırdığı biliniyor.

New York Times’ın haberine göre önceki günlerde Biden, Müslüman toplum üyeleriyle bir araya geldi ve Hamas’la çatışmasında Başkan’ın İsrail’i desteklemesini First Lady’nin onaylamadığını belirttiği iddia edildi. Toplantıya katılanlardan Siyah Müslüman Liderlik Konseyi’nin kurucusu Salima Suswell’e göre Biden, Dr. Biden’ın kendisine “Durdur, hemen durdur” diye ısrar ettiğini anlatmış. First Lady’nin bu talebi, insan hakları örgütlerinin açlık ve hastalık tehdidi altındaki masum Filistinlilerin insani yardıma erişmekte zorlandıklarına dair dünya liderlerini uyardığı bir dönemde geldi. Bu arada, Gazze’deki savaş devam ederken daha fazla Demokrat, Başkan Biden’a insani yardımı arttırmak ve şiddeti sona erdirmek için daha çok çaba göstermesi yönünde baskı yapıyor.

